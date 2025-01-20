Ученые выяснили рацион европейских фермеров 5 тысяч лет назад

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Исследователи Кильского университета в ФРГ выяснили рацион первых фермеров, которые жили около 5 тысяч лет назад на территории современной северной Германии и южной Скандинавии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Journal of Archaeological Science: Reports.

Главным объектом для изучения стало поселение Ольденбург LA 77, которое датируется 3270–2920 годами до нашей эры. Здесь, на острове в бывшей болотистой местности на юго-западе балтийского побережья, проживали фермеры так называемой культуры воронковидных кубков.

Анализу подверглись остатки растений, которые сохранились на каменных жерновах. Оказалось, что древние европейцы обрабатывали не только пшеницу и ячмень, но и дикорастущие травы, желуди, крахмалистые корнеплоды и семена дикорастущих бобовых.

Кроме того, остатки пищи на керамике говорят о том, что зерна превращались либо в муку, либо в крупные фрагменты для изготовления лепешек. В пользу этой версии говорит и химический состав остатков еды на пекарской плите.

В другом поселении, Фриденлунд, датируемом около 3600 годом до нашей эры, следы помола отсутствуют, а найденные артефакты говорят о том, что там зерно чаще варили и создавали кашу.

"Первые фермеры Северной Германии и Дании имели схожий интерес к диким растениям, но предпочитали разные способы приготовления злаков. Это подчеркивает сложность и разнообразие их пищевой культуры", – отметил руководитель исследования профессор Вибке Кирлейс.

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