Фото: depositphotos/galdzer

Сведения о неофициальной программе Пентагона по исследованию НЛО появились в СМИ.

На проект, который Минобороны США реализовывало в течение 10 лет, было потрачено более 20 миллионов долларов, сообщают "Аргументы недели".

Деньги получила государственная компания Bigelow Aerospace. Она должна была опросить пилотов и сотрудников военного ведомства, которые видели инопланетян.

Результаты исследования не озвучивались. Стало известно лишь то, что специалистам удалось выявить "много необъяснимых явлений", при этом большинство из них зафиксированы возле атомных объектов. Об этом рассказал руководитель программы офицер разведки Луис Элизондо.

Проект был закрыт в 2012 году. Обнародованные данные могут послужить поводом для новых разоблачений со стороны уфологов. Многие из них подозревают, что власти США скрывают правду о пришельцах от общественности.

Так, по мнению главы исследовательской группы по парадигме Стива Бассета, в прошлом веке Соединенные Штаты получили от инопланетных существ "технологии антигравитации". Однако Вашингтон не желает делиться этим секретом, потому что опасается разрушения современной экономики, считает Бассет. Предполагается, что технологии заменят углеводородное топливо.

Бассет уверен, что знания США должны стать доступными всем, а повлиять на это может такой авторитетный лидер, как российский президент Владимир Путин.

Ранее в Сети появился ролик, на котором видно, как неопознанное существо, похожее на пришельца из фильма "Чужой", разгуливает по поверхности Луны.