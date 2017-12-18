Уфолог разглядел на Луне гуляющего пришельца

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Видеоролик гуляющего по Луне инопланетянина опубликовал в интернете уфолог Скотт Уоринг.

На видео неопознанный объект двигается по поверхности Луны. У него удлиненная голова, широкое тело, ноги и руки. По мнению Уоринга, это не кто иной, как представитель внеземных цивилизаций. Он похож на пришельца из фильма "Чужой", сообщают "Аргументы недели".

Кадры вызвали интерес у пользователей Сети. Ролик уже просмотрели более 32 тысяч человек.

Ранее ученые обнаружили подводный город, построенный инопланетянами, у берегов Японии неподалеку от острова Йонагуни.