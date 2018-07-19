Путин подписал закон о расширении полномочий РАН

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Владимир Путин подписал закон, расширяющий направления и цели деятельности, задачи и полномочия Российской академии наук. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Цель работы РАН – прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Кроме того, РАН должна будет проводить фундаментальные научные исследования и участвовать в просветительской деятельности. Кроме того, РАН может направлять предложения по вопросам развития законодательства и деятельности академии.

Ранее сообщалось, что новый закон о РАН начнут разрабатывать с сентября 2018 года. Он необходим для полноценного ее участия в научно-технологическом развитии страны. Тогда же создадут комиссию, которая займется этим вопросом. Помимо закона о РАН, она создаст закон о науке и научно-технической деятельности.