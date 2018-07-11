Новый закон о РАН начнут разрабатывать в сентябре

Новый закон о Российской академии наук с целью повышения ее статуса, необходимого для полноценного ее участия в научно-технологическом развитии страны, начнут разрабатывать с сентября 2018 года. Об этом рассказал президент РАН Александр Сергеев.

По его словам, в сентябре будут создавать комиссию, которая займется этим вопросом. Помимо закона о РАН, она разработает закон о науке и научно-технической деятельности, передает РИА Новости.

О повышении юридического статуса РАН стало известно в начале года. Для этого нужно изменить действующий закон об Академии и создать новый. Речь об этом шла на январской встрече Сергеева с Владимиром Путиным. Ранее Госдума в заключительном чтении приняла законопроект, расширяющий и уточняющий полномочия, функции и задачи РАН.