Роскосмос опроверг информацию о переносе запуска станции "Луна-25"

Роскосмос опроверг информацию РАН о переносе запуска станции "Луна-25" на 2022–2024 годы, передает РИА Новости. Ожидается, что, как и планировалось, запуск состоится в 2021 году.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию "Луна-25". Она будет искать лед на южном полюсе Луны, а также протестирует технологии мягкой посадки. Это будет первая российская миссия с 1976 года.

Обсуждение комплексной концепции общей программы исследования Луны состоялось 28 ноября 2018 года. Тогда были обозначены сроки программы освоения небесного тела, которая рассчитана до 2040 года. Она подразумевает создание сверхтяжелой ракеты-носителя к 2028 году. Также Россия собирается развернуть обитаемую базу и построить обсерватории.