Роскосмос представит лунную программу до осени

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Концепция исследования и освоения Луны будет представлена и рассмотрена в течение полугодия. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Она еще до конца не согласована, потому что заказчиком является Российская академия наук, не Роскосмос. Мы являемся, по большому счету, генеральным исполнителем. Она будет представлена Совету безопасности России и будет рассмотрена в течение ближайшего полугодия", – сказал он, передает РИА Новости.

Также Рогозин отметил, что реализация программы будет зависеть от финансирования.

Обсуждение комплексной концепции общей программы исследования небесного тела состоялось 28 ноября 2018 года. Тогда были обозначены сроки программы освоения Луны, которая рассчитана до 2040 года. Она подразумевает создание сверхтяжелой ракеты-носителя к 2028 году. Также Россия собирается развернуть обитаемую базу и построить обсерватории.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию "Луна-25". Она будет искать лед на южном полюсе Луны, а также протестирует технологии мягкой посадки. Это будет первая российская миссия с 1976 года.