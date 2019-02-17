Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

06:40

Россия собирается добывать полезные ископаемые на Луне

наука

06:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii

Россия планирует в 2031-2035 годах запустить к Луне четыре автоматических космических аппарата, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Они доставят на естественный спутник Земли многоразовый корабль для транспортировки грузов, а также тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых и модули для лунной базы.

Обсуждение комплексной концепции общей программы исследования небесного тела состоялось 28 ноября. Тогда были обозначены сроки программы освоения Луны, которая рассчитана до 2040 года.

Она подразумевает создание сверхтяжелой ракеты-носителя к 2028 году. Также Россия собирается развернуть обитаемую базу и построить обсерватории.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию "Луна-25".

Она будет искать водяной лед на южном полюсе Луны, а также протестирует технологии мягкой посадки. Это будет первая российская миссия с 1976 года.

Читайте также

наука

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика