Россия собирается добывать полезные ископаемые на Луне

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Россия планирует в 2031-2035 годах запустить к Луне четыре автоматических космических аппарата, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Они доставят на естественный спутник Земли многоразовый корабль для транспортировки грузов, а также тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых и модули для лунной базы.

Обсуждение комплексной концепции общей программы исследования небесного тела состоялось 28 ноября. Тогда были обозначены сроки программы освоения Луны, которая рассчитана до 2040 года.

Она подразумевает создание сверхтяжелой ракеты-носителя к 2028 году. Также Россия собирается развернуть обитаемую базу и построить обсерватории.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию "Луна-25".

Она будет искать водяной лед на южном полюсе Луны, а также протестирует технологии мягкой посадки. Это будет первая российская миссия с 1976 года.