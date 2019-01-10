Россия отрабатывает посадку на Луну

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Автоматические лунные станции запустят на год позже запланированного срока, чтобы успеть отработать технологию посадки.

"Сдвиг сроков запусков космических аппаратов "Луна-26" и "Луна-27" обусловлен новым сроком запуска космического аппарата (КА) "Луна-25" (запланирован на 2021 год), предназначенного для отработки мягкой посадки на поверхность Луны", – отметили в госкорпорации, передает РИА Новости.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запуски лунных станций перенесли на 2023 и 2024 годы соответственно.

В ноябре 2018 года стали известны сроки российской программы освоения Луны. Она рассчитана на период до 2040 года. Реализацию разделят на несколько этапов.

Сообщалось, что исследование и освоение спутника Земли связано с обеспечением национальных интересов на новом космическом рубеже. Незадолго до этого Совет РАН поддержал планы строительства обитаемой базы России на Луне.