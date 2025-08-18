Россияне смогут увидеть парад планет в ночь на 19 августа

Фото: 123RF/forplayday

В ночь на вторник, 19 августа, жители северного полушария смогут увидеть парад планет, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На небе в одну линию выстроятся сразу четыре небесных тела – Меркурий, Венера, Юпитер и Луна. Как пояснили ученые, наблюдать это явление можно будет на всей территории страны на востоке примерно за час до восхода Солнца.

В ИКИ РАН также отметили, что полный парад планет наступит после восхода Меркурия. Это произойдет за 1,5 часа до рассвета. При этом в Москве наилучшее время для наблюдения – около 4 часов утра.

Во вторник, 19 августа, на Земле также ожидается магнитная буря среднего уровня. Ее причиной станет появление новой корональной солнечной дыры на магнитном поле планеты.

Предварительно, пик воздействия придется именно на 19-е число, в течение дня геомагнитная обстановка будет нестабильной. Кроме того, вероятность возмущений не исключается и в среду, 20 августа.

