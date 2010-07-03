Ученые назвали вызывающие рак кишечника продукты

Употребление красного мяса каждый день может повысить вероятность заболевания раком кишечника, заявили ученые Оксфордского университета. Их научный труд опубликован в журнале International Journal of Epidemiology.
Сообщается, что исследование проводилось в течение 6 лет. Специалисты собрали данные 500 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет.
Ученые выявили закономерность, что риск развития онкологического заболевания у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса, был выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 грамм и меньше.
Риск заболевания был на 15 % выше у тех, кто ел около 54 граммов красного мяса в день, в сравнении с теми, кто употреблял около 8 граммов. Для тех же, кто ел 29 граммов мяса в день, риск был на 19% выше, чем у тех, кто принимал в пищу около 5 граммов.
Ранее столичные диетологи назвали безопасное количество кофе для организма. Согласно их рекомендациям, в день здоровому взрослому человеку можно употреблять до 300–400 миллиграмм кофеина.
Беременным не следует потреблять более 200 миллиграмм, а подросткам – более 100, детям младшего возраста вообще не рекомендуется пить кофе.
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