Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом

Фото: depositphotos/nata_vkusidey

Канадские ученые считают омлет идеальным завтраком для больных диабетом второго типа, сообщает газета "Известия".

Они утверждают, что именно это блюдо помогает предотвратить выброс сахара в кровь и контролировать уровень глюкозы в течение дня.

Исследования проводилось с помощью добровольцев. В первый день им подали на завтрак омлет, во второй – овсянку с фруктами. Остальные приемы их пищи были одинаковыми.

На теле участников эксперимента закрепили мониторы, которые контролировали уровень глюкозы в крови каждые пять минут. Кроме того, больные диабетом отчитывались о чувстве голода или сытости и желании съесть что-то сладкое.

Исследование показало, что завтрак с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, в частности омлет, не только помогает избежать выброса сахара в кровь, но и стабилизирует уровень глюкозы весь день.

Для специалистов это оказалось неожиданностью. Они знали, что снижение количества углеводов в завтраке поможет избежать утреннего скачка сахара, но не ожидали, что действие будет сохраняться весь день.

