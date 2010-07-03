Ученые прокомментировали сближение крупного астероида с Землей

Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли и максимально сблизится с планетой 22 марта. Эксперт ракетно-космической отрасли Александр Железняков, комментируя порталу Москва 24 сближение, отметил, что оно не несет никакой опасности для человечества.
"Вся эта шумиха преувеличена. 30-метровый астероид никакого ущерба Земле в принципе нанести не может. Так что не надо обращать на это внимание, все будет нормально", – полагает он.
С Железняковым согласен и генеральный директор НП "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев. По его мнению, астероид "мимо пролетит и никаких проблем".
"Астрономы достаточно хорошо умеют прогнозировать траекторию, поэтому ошибки здесь не может быть большой, что они ошиблись, и астероид вдруг упадет на Землю", – подчеркнул эксперт.
Ранее стало известно, что крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли. Скорость движения небесного тела составляет около пяти километров в секунду, а диаметр – от 18 до 40 метров. На сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) говорится, что он пройдет от планеты на расстоянии меньшем, чем до Луны.
В феврале ученые из Санкт-Петербургского государственного университета пришли к выводу, что астероид Апофис приблизится к Земле на критическое расстояние 13 апреля 2029 года.
4 декабря 2018 года 37-метровый астероид 2018 WD2 максимально приблизился к Земле.
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