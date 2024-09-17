Астроном Рублева: москвичей ждет необычное суперлуние 18 сентября 2024 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сразу несколько астрономических события произойдет в ночь и ранним утром 18 сентября – полнолуние, суперлуние и частное лунное затмение, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Специалист пояснила, что Луна движется вокруг Земли по слегка вытянутой эллиптической орбите. Поэтому иногда спутник бывает ближе к Земле, а иногда дальше от нее.

"В моменты, когда Луна оказывается к Земле ближе всего, мы видим ее на небе более крупной, более яркой. Хотя на самом деле Луна не увеличивается в размерах физически, это просто оптический эффект", – указала эксперт.

Именно такое явление москвичи смогут наблюдать 18 сентября.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария В этот день полная Луна будет находиться ближе к Земле, чем обычно. Надеюсь, в Москве мы сможем наблюдать это явление, потому что погоду обещают ясную.

Астроном отметила, что 18 сентября также произойдет частное лунное затмение. Но, несмотря на суперлуние, полюбоваться этим событием москвичи не смогут.

"Затмение произойдет с 05:00 до 06:00 утра по московскому времени. В этот момент Луна у нас будет уже не на горизонте", – указала Рублева.

По словам астронома, в момент затмения Луна будет покрыта тенью Земли только на 3%. Событие можно будет увидеть в Европе, Азии, Африке, Северной и южной Америке, Арктике и Антарктиде.

Ранее Рублева назвала дату ближайшего полного затмения Луны. По словам астронома событие произойдет 14 марта 2025 года, однако увидеть его в столице будет проблематично. Завершающие фазы затмения удастся понаблюдать с Чукотского полуострова, на Камчатке и в Магаданской области.