Технолог Паращук: шаровые молнии не образуются во время всех гроз

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Шаровые молнии не образуются при каждой грозе. Об этом заявил младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук, сообщает News.ru.

Шаровые молнии – это светящиеся движущиеся сферические объекты, возникающие преимущественно во время гроз в непосредственной близости от электрических разрядов. Их линейный размер колеблется в диапазоне от нескольких сантиметров до нескольких метров, напомнил эксперт.

"Некоторые исследователи полагают, что шаровые молнии обладают электрическим зарядом и способны вызывать повреждения, в то время как другие рассматривают их как аномалии. Однако, хотя зафиксированы случаи поражения электрическим током, имеются также многочисленные свидетельства о том, что эти явления не причиняют вреда", – рассказал Паращук.

Ранее сообщалось, что в июне и июле этого года в Москве зафиксировали грозы с длинными и продолжительными мегамолниями. По словам главного научного сотрудника Института географии РАН Аркадия Тишкова, мегамолнии отличаются размерами, обычно это сотни километров, продолжительность разряда – несколько секунд, рекорд – более 17 секунд. Появление молний связано с волнами тепла после жарких периодов погоды, объяснил он.