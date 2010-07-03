В России начат отбор добровольцев для "полета" в ванне

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Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) набирает добровольцев для участия в эксперименте по изучению воздействия невесомости на организм человека, сообщает "Интерфакс".

В исследовании будут использоваться специальные иммерсионные ванн, действие которых на организм сходно с действием невесомости.

Испытателями могут стать здоровые мужчины из Москвы и области без вредных привычек, средней тренированности. Возраст кандидатов – от 24 до 40 лет, рост до 180 сантиметров, вес – до 80 килограмм.

Эксперимент займет три недели. В условиях "сухой" иммерсии добровольцы проведут пять суток под круглосуточным наблюдением врача. Участникам обещают "денежное вознаграждение, интересное времяпровождение".

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