Астроном рассказал, несет ли Земле угрозу сближение с астероидом 21 августа

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Старший научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров рассказал Москве 24, представляет ли опасность для Земли астероид, который приблизится к планете 21 августа.
Ранее сообщалось, что астероид 2016 AJ193, который относится к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится на расстояние порядка 3,4 миллиона километров к Земле. Диаметр летящего небесного тела оценивается примерно в 1,4 километра.
По словам Гончарова, данный астероид сложно назвать потенциально опасным, так как вероятность его столкновения с Землей ничтожна.
"400 тысяч километров – это расстояние от Земли до Луны. Все небесные тела, которые находятся дальше, вообще можно не упоминать в плане опасности. Потенциально опасными являются те астероиды, которые пролетают на расстоянии около 40 тысяч километров от Земли", – подчеркнул специалист.
Собеседник Москвы 24 добавил, что каких-то космических катастроф с большими астероидами опасаться не стоит, так как ученые постоянно следят за небесными объектами, которые несут серьезную угрозу.
Ранее в ООН выпустили отчет, в котором называется реальное количество астероидов и комет, пересекающих орбиту Земли. По оценкам ученых, речь идет более чем о 25 тысячах подобных объектов, из которых идентифицировано лишь около 40% значительных по размеру, сближающихся с нашей планетой.
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