Раскрыт древний способ получения красок

Древние художники, жившие на Алтае, нагревали минералы, чтобы получить краски. Необходимые цвета они получали, меняя температурные режимы, передает RT со ссылкой на исследование ученых Курчатовского института и Института археологии РАН.
Изучая первобытные рисунки, специалисты впервые обнаружили использование красно-черно-белой палитры на одном изображении. Прежде такого не видели на других наскальных росписях Сибири.
Помимо этого, были впервые датированы и несколько останков из погребений Каракола. Широкую известность они получили из-за уникальных образцов первобытного искусства бронзового века.
В древности краски наносили на могильные плиты и тела умерших. Черепа покойных раскрашивали пятнами красной охры, а надбровные дуги – черной серебристой минеральной краской.
Участвовавшие в экспедиции археологи собираются использовать собранные данные для исторической реконструкции погребального обряда древнего населения Алтая.
В марте в центре Мехико обнаружили захоронение жертв ацтекского божества. В частности, были найдены останки девятилетнего мальчика, одетого как Уицилопочтли – бог солнца, бог войны и национальный бог ацтеков, покровитель города Теночтитлан.
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