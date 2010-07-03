Раскрыт древний способ получения красок

Фото: Институт археологии РАН

Древние художники, жившие на Алтае, нагревали минералы, чтобы получить краски. Необходимые цвета они получали, меняя температурные режимы, передает RT со ссылкой на исследование ученых Курчатовского института и Института археологии РАН.

Изучая первобытные рисунки, специалисты впервые обнаружили использование красно-черно-белой палитры на одном изображении. Прежде такого не видели на других наскальных росписях Сибири.

Помимо этого, были впервые датированы и несколько останков из погребений Каракола. Широкую известность они получили из-за уникальных образцов первобытного искусства бронзового века.

В древности краски наносили на могильные плиты и тела умерших. Черепа покойных раскрашивали пятнами красной охры, а надбровные дуги – черной серебристой минеральной краской.

Участвовавшие в экспедиции археологи собираются использовать собранные данные для исторической реконструкции погребального обряда древнего населения Алтая.

В марте в центре Мехико обнаружили захоронение жертв ацтекского божества. В частности, были найдены останки девятилетнего мальчика, одетого как Уицилопочтли – бог солнца, бог войны и национальный бог ацтеков, покровитель города Теночтитлан.

