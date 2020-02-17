Индийских астронавтов в ЦПК учат выживать в условиях приземления

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Индийские астронавты, которые находятся в Центре подготовки космонавтов, учатся выживать в условиях приземления в лесисто-болотистой местности зимой, рассказал в беседе с RT начальник ЦПК Павел Власов.



"Этому предшествует, безусловно, теоретическая подготовка, затем практическая, а потом они будут в составе двух экипажей с нашим инструктором в течение трех дней и двух ночей реально выживать, используя носимый аварийный запас, который находится в составе каждого спускаемого аппарата", – рассказал Власов.

Также индийские астронавты учат русский язык и едят в летной столовой.

Вице-президент США Майк Пенс ранее сообщил, что в 2024 году американские астронавты вновь отправятся на Луну.

По словам Пенса, астронавты останутся на Луне на некоторое время, а полученный опыт поможет в отправке человека на Марс. Программа получит название "Артемида". Политик подчеркнул, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает инициативу и также рассматривает лунную миссию как плацдарм для дальнейшего исследования красной планеты.

