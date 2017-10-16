Астрономы получили снимки столкновения двух галактик

Фото: ТАСС/Nasa/Zuma
Орбитальная обсерватория "Хаббл" сделала снимки двух галактик в созвездии Рака, которые после столкновения рассыпались на два ярких хвоста из звезд. Фотографии опубликованы на сайте космического телескопа.
Наблюдения ученых показали, пишет РИА Новости, что "космические ДТП" с участием звезд и целых галактик происходят во Вселенной довольно часто. Астрономы внимательно следят за такими столкновениями, чтобы узнать больше подробностей и уточнить возможную роль "космических ДТП" в процессе "умирания" Вселенной, то есть в процессе угасания галактик, потерявших способность формировать новые звезды.
По мнению многих исследователей, взрывы сверхновых, которые случаются после столкновения галактик, порой способны разогреть холодный газ в них настолько, что галактики лишаются возможности порождать новые светила. Однако такой эффект возникает далеко не во всех случаях, поэтому астрономы пытаются выяснить, что же на самом деле влияет на жизнь и смерть галактик.
Галактика NGC 2623 в созвездии Рака находится на расстоянии около 250 миллионов лет от Земли. Благодаря снимкам "Хаббла", для ученых она стала ярким примером последствий "космического ДТП": при столкновении и слиянии галактики утратили первоначальную форму, превратившись в два огромных "головастика". В их длинных хвостах в год рождаются сотни звезд. Как пояснили астрономы, когда обе галактики сольются окончательно, они лишатся хвостов и тогда NGC 2623 станет обычной "мертвой" эллиптической галактикой.
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