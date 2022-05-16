Полное лунное затмение произойдет 16 мая

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Полное лунное затмение в 2022 году произойдет 16 мая, однако с территории России понаблюдать его не получится, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Полутеневое затмение начнется 04:32 по московскому времени, когда Луна коснется земной полутени. Полностью в земную тень спутник Земли погрузится в 06:30.

"В 07:13 наступает максимальная фаза полного затмения. В этот момент потемнение (покраснение) нашей спутницы максимально. Луна будет находиться в земной тени более часа (1 час 24 минуты 50 секунд)", – говорится в сообщении.

Закончится частное лунное затмение в 8:55, уточнили в планетарии, а полутеневое затмение продлится до 09:50. Таким образом, общая продолжительность данного явления составит 5 часов 19 минут.

Полную фазу затмения можно будет наблюдать из Европы, Африки, Северной и Южной Америки, а также некоторых частей Азии. Ни из какой точки на территории России, отмечают астрономы, никакие фазы видны не будут.

"В самых западных и юго-западных регионах – Калининградской области, Крыму и Севастополе – Луна успеет зайти за горизонт буквально за несколько минут до начала теневого затмения. С учетом размеров нашей страны такая неблагоприятная ситуация крайне редка", – рассказали в планетарии.

Еще одно полное лунное затмение в этом году состоится 8 ноября. Оно продлится на 4 секунды дольше, чем затмение 16 мая. По данным астрономов, 2022 год является единственным годом в период с 1661 по 2091 годы, когда пройдут два полных затмения продолжительностью почти 1,5 часа.

Ранее сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Денис Денисенко рассказал, что в 2033 году на Дальнем Востоке и Чукотке произойдет полное солнечное затмение. При этом ближайшее затмение случится в апреле 2024 года в Америке.

