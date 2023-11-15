Ученые предупредили о новой магнитной буре 22 ноября

Фото: depositphotos/KrisCole

Слабая магнитная буря уровня G1 прогнозируется с 22 по 26 ноября. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Отмечается, что буря будет 22, 24 и 25 ноября. Она ослабнет 23 и 26 ноября, но магнитосфера останется возбужденной.

Ранее ученый Сергей Богачев отметил достаточно высокую вероятность того, что до конца года произойдет магнитная буря. Это связано с высоким уровнем активности солнца, при котором подобные события будут регулярно повторяться минимум два года, но их нельзя прогнозировать сильно заранее.

В последний раз магнитная буря накрывала Землю утром 7 ноября. Ей присвоили уровень G1.

В Госдуме предложили включить информацию о магнитных бурях в рассылки МЧС