Ученый не исключил повторения сильной магнитной бури до конца года

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Вероятность того, что до конца года произойдет магнитная буря, достаточно высока. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заведующего лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергея Богачева.

Он объяснил, что это связано с высоким уровнем активности солнца, при котором подобные события будут регулярно повторяться минимум два года, но их нельзя прогнозировать сильно заранее.

Магнитную бурю зафиксировали на Земле 5 ноября. Специалисты отметили, что ее мощность достигла уровня G3, что означает "сильно" по шкале мониторинга.

Утром 7 ноября магнитная буря вновь накрыла Землю. Ей был присвоен уровень G1.

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