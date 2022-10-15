Ракета "Ангара" с военным спутником стартовала с Плесецка

Фото: youtube.com/Roscosmos Media

Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что пуск ракеты был осуществлен в 22:55 по московскому времени. Все подготовительные мероприятия и старт прошли штатно.

"Космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2560", – говорится в сообщении.

Ранее на космодроме Плесецк был осуществлен пуск ракеты "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К". Как отметили в Минобороны, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

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