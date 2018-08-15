Ученые нашли связь между одиночеством и недостатком сна

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Людей, которые недосыпают преследует чувство одиночества. К такому выводу пришли специалисты из Калифорнийского университета Беркли. В их исследовании участвовали 18 молодых людей, состояние которых определяли после нормального сна и бессонной ночи.

Ученые предлагали испытуемым посмотреть видео. На экране человек с нейтральным выражением лица приближался к камере. Молодые люди должны были нажать кнопку тогда, когда почувствуют дискомфорт.

Добровольцы, которые были утомлены недосыпанием, нажимали кнопку гораздо раньше. При сканировании мозга стало очевидно, что в реакции была задействована нейронная цепь, отвечающая за ответ на угрозу. Кроме того, тормозится работа области мозга, отвечающей за социальное взаимодействие.

Затем запись эксперимента показали более чем тысяче сторонних наблюдателей, не сообщив о сути исследования. Большинство зрителей посчитали, что перед ними – одинокие люди, избегающие общения, сообщают "Дни.ру".

Ранее ученые установили, что долгий продолжительный сон негативно влияет на состояние человека. Как полагают эксперты из Килского университета (Keele University), оптимальный для здоровья сон не должен превышать 7-8 часов в сутки. Иначе растет риск развития заболеваний сердца и сосудов.