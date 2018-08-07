Продолжительный сон вредит здоровью – ученые

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Долгий продолжительный сон негативно влияет на состояние человека. Как полагают эксперты из Килского университета (Keele University), оптимальный для здоровья сон не должен превышать 7-8 часов в сутки, сообщают "Аргументы недели".

Исследователи отмечают, что качество и количество сна зависит от многих факторов, в том числе культурных, социальных, психологических, поведенческих и экологических.

В частности, на сон влияют необходимость ухода за детьми или членами семьи, ненормированный рабочий день, физические или психические заболевания.

По мнению экспертов, сон более 8 часов в день увеличивает риск возникновения болезней сердца и сосудов.

Однако не исключается и тот факт, что продолжительный сон нужен для реабилитации организма. К примеру, людям, страдающим депрессией, сон помогает восстановить свои жизненные силы.

Ранее ученые выявили, что интернет может вызвать расстройство сна, так как сокращает время, отведенное на ночной отдых.