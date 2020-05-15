Ученые нашли причину смещения северного магнитного полюса из Канады в РФ

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Исследователи из Великобритании и Дании нашли причину смещения северного магнитного полюса из Канады в РФ. Результаты опубликованы в журнале Nature Geosciencе.

Ученые в ходе исследования проанализировали спутниковые геофизические данные за последние 20 лет, обнаружив, что смещение северного магнитного полюса из Канады в РФ определяется "конкуренцией" двух магнитных аномалий, одна из которых находится под Канадой, а другая – в Сибири.

"Важность этих двух участков в определении структуры поля вблизи северного магнитного полюса известна уже несколько веков. Исторически сложилось так, что канадский участок был сильнее, и именно поэтому полюс находился над Канадой", – говорится в сообщении.

Исследователи пояснили, что в последнее время участок Канады значительно ослаб, а сибирский – набрал новые обороты и окреп, что объясняет смещение полюса от своего исторического положения.

Северный магнитный полюс – условная точка в северной полярной области, магнитное поле в этом месте направлено строго вниз. Именно туда указывают стрелки компасов. Изменения в местоположении полюса влияют на навигацию в самолетах и кораблях, телефонах с GPS.

В прошлом году специалисты Национального центра экологической информации США заметили, как северный магнитный полюс планеты смещается со скоростью около 55 километров в год в сторону Сибири. Ученые выдвигали предположение, что через 30–40 лет магнитный полюс достигнет севера Красноярского края.

