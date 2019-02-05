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18:00

Гуляющий магнитный полюс Земли идет к России

наука

18:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Северный магнитный полюс планеты смещается со скоростью около 55 километров в год. Он движется от Канады в сторону Сибири, считают специалисты Национального центра экологической информации США.

Предполагается, что через 30-40 лет магнитный полюс достигнет севера Красноярского края.

Ученые не видят очевидных причин подобных перемен – не исключено, что сказывается активность во внешней жидкой оболочке ядра. Это также может быть связано с изменением климата.

Северный магнитный полюс – условная точка в северной полярной области, магнитное поле в этом месте направлено строго вниз. Именно туда указывают стрелки компасов.

Изменения в местоположении полюса влияют на навигацию в самолетах и кораблях, телефонах с GPS. Для нужд магнитной навигации ученые раз в несколько лет составляют Мировую Магнитную Модель (World Magnetic Model) – подробную карту земного магнитного поля, должную дать точный ответ на вопрос, куда показывает стрелка компаса в каждой точке планеты. Действующая модель, построенная в 2015 году, должна была служить до 2020 года, однако, уже к началу 2018 года ее погрешности стали слишком большими.

наука

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