Ученые назвали симптомы легкого течения COVID-19

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Утратившие обоняние пациенты легче переносят COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса после проведенного исследования, участниками которого стали 5868 больных коронавирусом.

Потеря обоняния является сильным иммунным ответом и сводит к минимуму риск летальной реакции иммунной системы организма, сообщает 20 minutos.

Профессор и глава отделения неврологии больницы Сан-Карлоса Хесус Порта-Этессам пояснил, что результаты исследования могут помочь оценить состояние пациента, а также определить закономерности возникновения и развития патологических процессов, вызванных заболеванием.

По наблюдениям ученых, обонятельные и вкусовые дисфункции более характерны для людей моложе 65 лет. При этом чаще они встречаются у женщин – 12,41% против 8,67% у мужчин.

Ранее сообщалось о выявлении 9 437 новых случаев коронавируса в России. Всего за период пандемии в стране зарегистрировано 4 400 045 случаев COVID-19.