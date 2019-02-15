Ученые разработали препарат по иммунотерапии рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Исследовательская группа Луисвиллского университета в США разработала препарат по иммунотерапии рака. Он помогает предотвратить появление опухоли. Результаты исследований опубликованы в MedicalXpress.

Ученые проводили эксперимент над здоровыми мышами. Им вводили белок SA-4-1BBL, полученный на основе клонированных последовательностей ДНК. Затем через разные промежутки времени их заражали клетками, выделенными из опухоли шейки матки и легких.

В итоге оказалось, что SA-4-1BBL максимально защищает организм от появления злокачественной опухоли через две недели после инъекции. Этот эффект длится около двух месяцев.

Белок, полученный при комбинации генов, минимизирует подавление ответа организма на злокачественную опухоль и повышает терапевтическую эффективность противораковых вакцин.

Ранее сообщалось, что с этого года московская онкослужба помощи детям переходит на 4D-лучевую терапию.