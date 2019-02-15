Ученые разработали препарат по иммунотерапии рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко
Исследовательская группа Луисвиллского университета в США разработала препарат по иммунотерапии рака. Он помогает предотвратить появление опухоли. Результаты исследований опубликованы в MedicalXpress.
Ученые проводили эксперимент над здоровыми мышами. Им вводили белок SA-4-1BBL, полученный на основе клонированных последовательностей ДНК. Затем через разные промежутки времени их заражали клетками, выделенными из опухоли шейки матки и легких.
В итоге оказалось, что SA-4-1BBL максимально защищает организм от появления злокачественной опухоли через две недели после инъекции. Этот эффект длится около двух месяцев.
Белок, полученный при комбинации генов, минимизирует подавление ответа организма на злокачественную опухоль и повышает терапевтическую эффективность противораковых вакцин.
Ранее сообщалось, что с этого года московская онкослужба помощи детям переходит на 4D-лучевую терапию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.