Москвичи смогут увидеть сближение Венеры и Сатурна

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник утром, 18 февраля, москвичи смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

"Красивую утреннюю пару можно увидеть в предрассветные часы с 6:30 до 7:30 утра, над юго-восточным горизонтом. Этот утренний дуэт будет сопровождать Юпитер и красный Антарес – ярчайшая звезда в созвездии Скорпион", – говорится в сообщении.

Как отмечается, 11 декабря текущего года произойдет второе сближение Венеры и Сатурна.

Одним из самых интересных астрономических событий нынешнего года станет транзит Меркурия по диску Солнца, который произойдет 11 ноября. Москвичи смогут рассмотреть начало и середину этого явления.

Другой интересной для наблюдения планетой в 2019 году станет Юпитер, наилучшие условия сложатся к 10 июня. К этому дню планета станет одним из самых ярких объектов неба.

24 августа жители европейской части России смогут увидеть соединение Венеры и Марса.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что наблюдать сближение небесных тел можно c помощью бинокля.