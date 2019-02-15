Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:01

Москвичи смогут увидеть сближение Венеры и Сатурна

наука

16:01

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник утром, 18 февраля, москвичи смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

"Красивую утреннюю пару можно увидеть в предрассветные часы с 6:30 до 7:30 утра, над юго-восточным горизонтом. Этот утренний дуэт будет сопровождать Юпитер и красный Антарес – ярчайшая звезда в созвездии Скорпион", – говорится в сообщении.

Как отмечается, 11 декабря текущего года произойдет второе сближение Венеры и Сатурна.

Одним из самых интересных астрономических событий нынешнего года станет транзит Меркурия по диску Солнца, который произойдет 11 ноября. Москвичи смогут рассмотреть начало и середину этого явления.

Другой интересной для наблюдения планетой в 2019 году станет Юпитер, наилучшие условия сложатся к 10 июня. К этому дню планета станет одним из самых ярких объектов неба.

24 августа жители европейской части России смогут увидеть соединение Венеры и Марса.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что наблюдать сближение небесных тел можно c помощью бинокля.

наука

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика