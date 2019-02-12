Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12 февраля, 14:30

Москвичи увидят сближение Марса и Урана

наука

12 февраля, 14:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/magann

Наблюдать сближение Марса и Урана можно будет вечером 13 февраля c помощью бинокля. Об этом сообщает Московский планетарий.

"13 февраля в 21:00 произойдет сближение Марса и Урана – разделять планеты будут примерно два лунных диска. Марс легко обнаружить на ясном вечернем небе над юго-западным горизонтом по характерному оранжевому свечению. Уран виден на нашем ночном небе, как очень тусклая звезда", – сказано в сообщении.

Марс сейчас заметно удалился от Земли после Великого противостояния и направляется синхронно с Солнцем по созвездиям Рыб и Овна. В планетарии отметили, что яркость Марса значительно сильнее, чем у Урана, но при идеальных условиях наблюдения есть вероятность увидеть Уран вечером 13 февраля даже невооруженным глазом.

Диаметр Урана почти в 7,5 раза больше диаметра Марса. Однако яркость Марса объясняется тем, что он находится значительно ближе к Земле, чем Уран (в 12,5 раза ближе). Уран – третья по величине планета Солнечной системы и самая холодная из всех планет (-224 градуса). Полный оборот вокруг Солнца он совершает за 84 земных года, оборот вокруг своей оси – за 17 часов 14 минут.

Уран часто называют "планетой-лежебокой", так как его ось наклонена относительно перпендикуляра к плоскости околосолнечной орбиты почти на 98 градусов. Ось вращения Урана лежит в плоскости его орбиты, и он обращается вокруг Солнца, как будто лежа на боку.

Ранее сообщалось, что московские школьники первыми в мире обнаружили астрономическое тело J1348-630 в созвездии Центавра.

наука

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика