Москвичи увидят сближение Марса и Урана

Наблюдать сближение Марса и Урана можно будет вечером 13 февраля c помощью бинокля. Об этом сообщает Московский планетарий.
"13 февраля в 21:00 произойдет сближение Марса и Урана – разделять планеты будут примерно два лунных диска. Марс легко обнаружить на ясном вечернем небе над юго-западным горизонтом по характерному оранжевому свечению. Уран виден на нашем ночном небе, как очень тусклая звезда", – сказано в сообщении.
Марс сейчас заметно удалился от Земли после Великого противостояния и направляется синхронно с Солнцем по созвездиям Рыб и Овна. В планетарии отметили, что яркость Марса значительно сильнее, чем у Урана, но при идеальных условиях наблюдения есть вероятность увидеть Уран вечером 13 февраля даже невооруженным глазом.
Диаметр Урана почти в 7,5 раза больше диаметра Марса. Однако яркость Марса объясняется тем, что он находится значительно ближе к Земле, чем Уран (в 12,5 раза ближе). Уран – третья по величине планета Солнечной системы и самая холодная из всех планет (-224 градуса). Полный оборот вокруг Солнца он совершает за 84 земных года, оборот вокруг своей оси – за 17 часов 14 минут.
Уран часто называют "планетой-лежебокой", так как его ось наклонена относительно перпендикуляра к плоскости околосолнечной орбиты почти на 98 градусов. Ось вращения Урана лежит в плоскости его орбиты, и он обращается вокруг Солнца, как будто лежа на боку.
Ранее сообщалось, что московские школьники первыми в мире обнаружили астрономическое тело J1348-630 в созвездии Центавра.
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