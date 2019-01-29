Московские школьники открыли новый объект в созвездии Центавра

Московские школьники первыми в мире обнаружили астрономическое тело J1348-630 в созвездии Центавра. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Ранее неизвестный объект зафиксировали японский рентгеновский телескоп MAXI и австралийский 51-сантиметровый телескоп T31 сети iTelescope.Net. Тем не менее астрономам не удавалось установить, где именно находится источник рентгеновского излучения. Специалисты могли определить координаты небесного тела только с очень большой погрешностью, которая превышала диаметр диска Луны. На таком участке могут находиться тысячи звезд ярче 20-й звездной величины и десятки тысяч еще более слабых, пояснили ученые.
Участники кружка "Практическая астрофизика" при Центре "На Донской" образовательного комплекса "Воробьевы горы" под руководством Дениса Денисенко сопоставили снимки, сделанные австралийским телескопом, и оцифрованные пластинки неба DSS за 1994–1999 годы. Это позволило им обнаружить новую звезду, которой не было ни на фото, ни в каталогах переменных звезд.
Сообщение об открытии разместили 26 января на сайте "Телеграмма астронома", аудитория которого насчитывает более 4,5 тысячи астрономов по всему миру. Спустя несколько часов информацию о находке подтвердили в космической обсерватории Swift.
В декабре прошлого года ученики астрономического кружка при Центре "На Донской" открыли сверхновую звезду. Получив снимки области неба в созвездии Летучей Рыбы, дети сравнили их с фотографиями, сделанными в марте 2018 года. В результате они нашли "лишнюю" звездочку 17-й величины.
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