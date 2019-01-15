Биолог рассказала об особенностях выращивания саженцев на Луне

Ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Маргарита Левинских выразила мнение, что очень сложно доставить на Луну биологический материал и прорастить семена, передает РИА Новости.
"Начнем с того, что меня, конечно, восхищает и радует, что такой эксперимент вообще состоялся. Технически это все не так просто, послать зонд, прорастить. Это уже само по себе достаточно любопытно", – сказала Левинских агентству.
Она отметила, что в будущем результаты эксперимента можно будет использовать, чтобы создать оранжерею на Луне.
"Наличие там оранжереи необходимо и для питания экипажа и для его психологической поддержки", – сказала Левинских. По словам эксперта, неудивительно, что растения могут существовать на Луне.
Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, в свою очередь, сообщил, что специалистам из Китая пришлось приложить усилия, чтобы разместить среди научных приборов аппарата "Чанъэ-4" биологический эксперимент.
Ранее стало известно, что доставленные на обратную сторону Луны семена хлопка дали первые всходы. Биоматериал был доставлен китайским космическим аппаратом "Чанъэ-4". Также на Луну были доставлены семена рапса и картофеля, личинки плодовой мухи и дрожжевые грибки. С их помощью на спутнике Земли попытаются создать мини-биосферу.
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