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11:50

На поверхности Луны впервые взошли семена хлопка

наука за рубежом

11:50

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Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii

Семена хлопка, доставленные на обратную сторону Луны китайским космическим аппаратом "Чанъэ-4", дали первые всходы. Об этом сообщает сайт "Комсомольсокй правды".

Как пояснили в пресс-службе корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC), это говорит об успехе первого в истории биологического эксперимента на поверхности Луны.

Китайский зонд привез на Луну не только семена хлопка, но и другие биологические образцы. В их числе – семена рапса и картофеля, а также личинки плодовой мухи и дрожжевые грибки. С их помощью на спутнике Земли попытаются создать своеобразную мини-биосферу.

По словам китайских специалистов, при отборе образцов учитывали их размер и способность адаптироваться к таким особенностям Луны, как низкая гравитация, радиация, резкие температурные перепады. Как ученые из КНР сумели организовать доступ семян к воде и кислороду, не уточняется.

Ранее Китайское национальное космическое управление (СNSA) опубликовало видеозапись посадки лунохода "Юйту-2" на обратную сторону Луны. Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает три этапа: облет спутника Земли, посадка на его поверхность и возвращение на Землю с образцами лунного грунта. Первые два этапа уже успешно выполнены.

наука за рубежом

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