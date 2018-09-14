Ученые выяснили, почему свои шаги звучат тише

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Сотрудники медицинской школы Университета Дьюка и Нью-Йоркского университета выяснили, что мозг может самостоятельно подавлять шум, который связан с повседневными действиями, передает "МИР 24".

В рамках эксперимента, который проводился на лабораторных мышах, ученые заставляли их бегать на тренажере, однако звук их шагов подменялся на другой, непохожий. Ученые, таким образом, присвоили повседневному движению новый, неестественный звук.

Вскоре мозг мышей практически перестал реагировать на стимул, который проигрывался во время бега или ходьбы. Также подавлялись звуки, частота которых отличалась на половину октавы.

В спокойном состоянии мыши реагировали на звук шагов нормально.

Специалисты объясняют это тем, что для мышей важнее слышать шаги потенциального хищника, а не свои. Так же ведет себя и мозг человека.

По словам исследователей, когда человек учится играть на музыкальных инструментах, мозг предсказывает звуки, которые планирует услышать. Несоответствия ожидаемого и действительного используются для корректировки работы. Таким образом мозг пытается свети к минимуму ошибки.

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