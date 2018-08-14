Ученые выяснили, почему женщины чаще страдают от мигрени

Фото: depositphotos/Lenets_Tatsiana

Ученые из университета Мигеля Эрнандеса в Эльче (Universidad Miguel Hernández) пришли к выводу, что женщины чаще страдают от мигрени из-за эстрогена. По данным специалистов, нервные клетки, вызывающие эту боль, становятся более активными в присутствии эстрогена, женского полового гормона, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Антонио Феррер-Монтиель из университета Мигеля Эрнандеса сообщил, что в ближайшее время будут проведены доклинические испытания на добровольцах, которые не страдают мигренями.

"Если эти опыты завершатся удачно, то тогда мы вплотную приблизимся к созданию персонализированных средств для лечения мигрени", – сказал он.

Мигрень считается неврологическим заболеванием, наиболее частым и характерным симптомом которого являются приступы боли в одной половине головы.

Ранее сообщалось, что американские ученые выяснили, что клеточный стресс особенно опасен для мужчин, чаще вызывая сердечные приступы и инсульты, потому что в их организме не хватает молекул, которые расширяют сосуды.