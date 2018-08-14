Ученые выяснили, почему женщины чаще страдают от мигрени

14 августа, 15:48
Фото: depositphotos/Lenets_Tatsiana
Ученые из университета Мигеля Эрнандеса в Эльче (Universidad Miguel Hernández) пришли к выводу, что женщины чаще страдают от мигрени из-за эстрогена. По данным специалистов, нервные клетки, вызывающие эту боль, становятся более активными в присутствии эстрогена, женского полового гормона, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
Антонио Феррер-Монтиель из университета Мигеля Эрнандеса сообщил, что в ближайшее время будут проведены доклинические испытания на добровольцах, которые не страдают мигренями.
"Если эти опыты завершатся удачно, то тогда мы вплотную приблизимся к созданию персонализированных средств для лечения мигрени", – сказал он.
Мигрень считается неврологическим заболеванием, наиболее частым и характерным симптомом которого являются приступы боли в одной половине головы.
Ранее сообщалось, что американские ученые выяснили, что клеточный стресс особенно опасен для мужчин, чаще вызывая сердечные приступы и инсульты, потому что в их организме не хватает молекул, которые расширяют сосуды.
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