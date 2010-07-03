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11:46

На Марсе нашли эмблему из сериала Star Trek

наука за рубежом кино

11:46

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Фото: twitter.com/HiRISE

На поверхности Красной планеты обнаружили элемент рельефа, который напоминает эмблему "Звездного флота" из сериала Star Trek. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

По информации издания, американские ученые получили необычное изображение 22 апреля 2019 года. Снимок "эмблемы" сделал аппарат Mars Reconnaissance Orbiter.

Отмечается, что сотрудники Аризонского университета в Тусоне сразу увидели сходство изображения на фото с логотипом из знаменитого сериала. По мнению исследователей, рисунок, взволновавший поклонников Star Trek, мог появиться на поверхности Марса под взаимодействием ветров, лавы и дюн.

Франшиза Star Trek ("Звездный путь") включает сериалы, фильмы и компьютерные игры. Первый эпизод сериала зрители увидели еще в 1966 году. В 2009 году режиссер Джей Джей Абрамс снял одноименный фильм и возродил интерес к оригинальному сериалу. А в 2013 году его фильм "Звездный путь: Возмездие" стал самой кассовой лентой франшизы. Согласно сюжету Star Trek, "Звездный флот" действует в рамках "Объединенной федерации планет".

В декабре 2017 года стало известно о планах режиссера Квентина Тарантино и продюсера и режиссера Джей Джей Абрамса снять еще один полнометражный фильм по мотивам "Звездного пути" на студии Paramount Pictures.

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наука за рубежом кино

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