Ученые из МГУ нашли способ выявлять опасные ионы в пище

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В МГУ имени Ломоносова разработали материал, который помогает установить, содержатся ли в пище опасные оксалат-ионы. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказали специалисты, соли щавелевой кислоты, или оксалаты, плохо растворяются в воде и выделяются из растворов в виде кристаллов. По этой причине высокое содержание в еде оксалатов увеличивает риск развития у человека почечнокаменной болезни.

"Ученые МГУ на основе кремний-титанового геля и красителя создали новый материал, который способен достаточно быстро и в полевых условиях определить содержание опасных оксалат-ионов в пище", − цитирует Агентство "Москва" сообщение пресс-службы вуза. По словам ученых, "достаточно лишь прикоснуться материалом к образцу", чтобы получить данные о содержании в нем оксалат-ионов.

При этом, подчеркнули исследователи, благодаря высокой чувствительности новый материал способен выявить опасные ионы, даже когда их концентрация в четыре раза меньше максимально допустимой. Как пояснили в пресс-службе, материал протестировали на пяти образцах пищевых продуктов, включая листья щавеля, листья шпината, петрушку, молотый черный перец и корень имбиря. Для определения концентрации в них оксалат-ионов ученые воспользовались двумя методами: при помощи сенсорного материала и методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Оба способа дали схожие результаты, добавили в МГУ.

По словам автора исследования, профессора кафедры аналитической химии химического факультета МГУ Елены Моросановой, в дальнейшем учение планируют заняться повышением чувствительности материала. Она также отметила основные преимущества последней разработки: ее способность определять оксалат-ионы быстро и даже за пределами лаборатории.