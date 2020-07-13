Климатологи оценили объем СО2 в атмосфере Земли

Фото: depositphotos/Shad.off
Климатологи из Университета Саутгемптона провели исследование атмосферы Земли, которое показало, что уровень углекислого газа в ней значительно вырос. Об этом сообщает News.ru.
Ученые проанализировали найденные в глубоководных океанских отложениях Карибского моря объемы бора. Они выяснили, что таких показателей по СО2 не фиксировалось уже 15 миллионов лет.
"Это знание о прошлом поможет нам, людям, увидеть то, что впереди. Где-то к 2025 году на Земле, вероятно, показатели CO2 сравняются с климатическим оптимумом среднего миоцена 15 миллионов лет назад", – заявили эксперты.
По словам ученых, ежегодно уровень углекислого газа в атмосфере вырастает примерно на 2,5 ppm. Таким образом, к 2025 году он достигнет максимума за 3,3 миллиона лет.
Изучение данной тенденции, как считают специалисты, позволит оценить реакцию планеты на накопление парниковых газов от прошлых двух столетий.
В мае группа ученых-климатологов представила прогноз относительно уровня мирового океана к 2100 году. По мнению экспертов, из-за глобального потепления прирост составит 1,3 метра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: