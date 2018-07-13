Ученые доказали пользу кондиционера для мозга человека

13 июля, 14:09
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что кондиционеры очень полезны для людей, ведь в жаркую погоду в помещениях без кондиционера человеческий мозг перестает нормально функционировать.
Чтобы это доказать, специалисты провели ряд исследований в общежитиях для студентов в Бостоне, пишут "Аргументы недели". В некоторых комнатах кондиционеры работали, а в других их не было. Проживавших там студентов попросили выполнить ряд простых заданий на проверку логики и памяти.
В ходе экспериментов установили, что студенты, которые жили в комнатах без кондиционера, показали результат на 13% хуже, чем те, кого не беспокоила духота.
Таким образом исследователи подтвердили идею о том, что мозг человека лучше всего работает при оптимальной температуре. Для жилого помещения такой является температура, равная +20−22 градусам при допустимых колебаниях от +18 до +24 градусов, уточнили специалисты.
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