Ученые рассказали о влиянии пасмурной погоды на здоровье человека

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Американские ученые выяснили, как пасмурная погода влияет на здоровье человека, сообщают "Дни.ру".
По данным ученных Бингемтонского университета в США, недостаток дневного света приводит к обострению психических заболеваний. В частности, обсессивно-компульсивное расстройство чаще встречается в странах, расположенных в высоких широтах. В этих регионах меньше солнца и большее число пасмурных дней.
При таком диагнозе у человека появляются навязчивые пугающие мысли (обсессии). Страдающие этим недугом пытаются справиться с этими обсессиями с помощью повторяющихся действий, называемых компульсиями.
Помимо этого, в северных странах недостаток солнца приводит к рассогласованию циркадных ритмов и суточного цикла. Больные ОКР долго засыпают и дольше спят. Между тем, запаздывающие циркадные ритмы провоцируют развитие ОКР.
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