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Наука

12 декабря, 17:12

Кофе удивил новым полезным свойством

наука за рубежом

Фото: depositphotos/photofriday

Содержащийся в кофейных бобах эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) вместе с кофеином может способствовать эффективной борьбе с болезнью Паркинсона и деменцией с тельцами Леви. Исследование американских ученых из Ратгерского университета опубликовано на портале MedicalXpress.

Сочетание EHT и кофеина способно предотвратить накопление в мозге опасных белков. Хотя по отдельности эти вещества бесполезны.

EHT содержится в различных типах кофе, но его количество варьируется. Ученым еще предстоит определить правильное соотношение EHT и кофеина, необходимое для терапевтического эффекта.

Однако уже сейчас установлено, что потребление кофе может замедлить или остановить прогрессирование заболеваний мозга.

Болезнь Паркинсона – хроническое заболевание центральной нервной системы, при котором нарушаются психические процессы, регуляция движений и мышечного тонуса.

Деменция с тельцами Леви – прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, для которого характерны симптомы паркинсонизма, когнитивное снижение, психотические нарушения и вегетативная дисфункция.

Ранее исследователи из Института научной информации установили, что у тех, кто употребляет кофе, на 25% снижается риск сахарного диабета второго типа.

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