Замена утреннего печенья на банан может стабилизировать давление и снизить уровень холестерина, утверждают кардиологи из British Heart Foundation и Национального института здоровья Великобритании. Употребить ягоду лучшего всего около 11:00, когда уровень энергии начинает снижаться, передает Pradva.Ru.

Печенье быстро повышает уровень сахара в крови, однако такой эффект является кратковременным. В свою очередь, углеводы, содержащиеся в банане, медленно усваиваются, сохраняя чувство сытости и бодрости надолго.

Плод насыщен калием, регулирующим давление и поддерживающим здоровье сердца, а растворимая клетчатка помогает снизить уровень холестерина. Кроме того, природные сахара питают головной мозг и улучшают концентрацию.

"Всего один банан в нужное время помогает контролировать вес, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и делает день более стабильным с точки зрения энергии и настроения", – говорится в публикации.

Ранее врач-эндокринолог Наталья Балашова заявила, что социальная активность, любимое дело, а также индейка и бананы способствуют синтезу гормона радости – серотонина. С ее слов, он образуется из аминокислоты – триптофана, которого много в указанных продуктах. Поднять настроение и улучшить самочувствие также помогут физкультура и фитнес, добавила она.