Умер выдающийся космобиолог Анатолий Григорьев

Фото: vk.com/imbp_ru

Заслуженный деятель российской науки, один из основоположников космической медицины Анатолий Григорьев умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

"С прискорбием сообщаем, что 11 февраля 2023 года, после тяжелой и продолжительной болезни, на 80-м году жизни скончался Анатолий Иванович Григорьев", – говорится в сообщении.

Анатолий Григорьев родился в 1943 году в Мендеелевке. В 1966 году он окончил РНИМУ имени Н. И. Пирогова, после чего поступил в аспирантуру Института медико-биологических проблем.

Как пояснили в ИМБП РАН, благодаря деятельности Григорьева российские космонавты смогли осуществлять самые продолжительные пилотируемые полеты на орбитальные космостанции. Помимо этого, под руководством космобиолога были проведены эксперименты, позволившие интегрировать в космические полеты методы медицинского контроля за состоянием здоровья человека.



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