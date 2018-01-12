Ученые нашли способ замедлить старение мозга‍

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Ученые из Стэнфордского университета выяснили, как остановить старение мозга.

Они провели эксперимент с переливанием крови старых мышей молодым. Исследователи заметили, что эта процедура привела к преждевременному старению мозга у юных грызунов. Дело в том, что у пожилых мышей был активирован особый белок, отвечающий за изменения в центральной нервной системе, сообщают "Дни.ру".

Плазму крови вводили в черепа грызунов и наблюдали за изменениями в гиппикампе – области мозга, которая отвечает за обучение и память.

Ученые наблюдали за поведением генов в старых клетках гематоэнцефалического барьера, который отделяет кровеносную систему от нервных клеток в мозге. Выяснилось, что самыми активными оказались гены, отвечающие за синтез белка, называемого васкулярной молекулой клеточной адгезии 1. Он мешает появлению новых клеток в гиппокампе.

Исследователи "заглушили" соответствующий ген у некоторых подопытных мышей и перелили им "старую" кровь. У таких грызунов преждевременное старение не зафиксировали.

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