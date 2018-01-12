Медики рассказали об опасностях фастфуда для иммунитета

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Употребление больших количеств фастфуда и жирной пищи может оказать необратимый эффект на иммунитет человека. Как выяснили ученые из Боннского университета в Германии, такой рацион переводит иммунную систему в постоянное состояние "чрезвычайного положения", повышая риск аллергий, диабета и аутоиммунных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Как пояснила Анетта Крист из Боннского университета, эксперименты на мышах показали, что "нездоровая диета неожиданно повысила число определенных типов иммунных клеток в крови". "Это открытие указало на то, что подобные изменения происходят на уровне стволовых клеток в костном мозге, где формируются эти клетки", – заявила Крист.

Ранее ученые уже предупреждали о негативных последствиях "западной диеты", которая включает большое количество жирной и калорийной пищи. В частности, исследователи доказали, что жирная пища ведет к развитию болезни Альцгеймера и влияет на работу мозга, так что человек ест все больше и больше фастфуда.

Однако на этом вредные свойства фастфуда не исчерпываются. По словам Крист, ее команда задалась вопросом, почему неправильное питание вызывает появление в организме многочисленных очагов воспалений, и можно ли нейтрализовать этот процесс.

Судя по результатам экспериментов на мышах, при употреблении жирной пищи количество и видовое разнообразие иммунных клеток резко меняется, что и способствует развитию воспалений.

Ученые обнаружили, что "западная диета" изменила структуру белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга. В результате сформированные на их основе иммунные тельца стали более агрессивными. Более того, даже когда грызунам переставали давать жирную пищу, работа их иммунитета так и не восстановилась.