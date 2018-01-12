Медики рассказали об опасностях фастфуда для иммунитета

12 января, 16:54
Фото: depositphotos/arskajuhani
Употребление больших количеств фастфуда и жирной пищи может оказать необратимый эффект на иммунитет человека. Как выяснили ученые из Боннского университета в Германии, такой рацион переводит иммунную систему в постоянное состояние "чрезвычайного положения", повышая риск аллергий, диабета и аутоиммунных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.
Как пояснила Анетта Крист из Боннского университета, эксперименты на мышах показали, что "нездоровая диета неожиданно повысила число определенных типов иммунных клеток в крови". "Это открытие указало на то, что подобные изменения происходят на уровне стволовых клеток в костном мозге, где формируются эти клетки", – заявила Крист.
Ранее ученые уже предупреждали о негативных последствиях "западной диеты", которая включает большое количество жирной и калорийной пищи. В частности, исследователи доказали, что жирная пища ведет к развитию болезни Альцгеймера и влияет на работу мозга, так что человек ест все больше и больше фастфуда.
Однако на этом вредные свойства фастфуда не исчерпываются. По словам Крист, ее команда задалась вопросом, почему неправильное питание вызывает появление в организме многочисленных очагов воспалений, и можно ли нейтрализовать этот процесс.
Судя по результатам экспериментов на мышах, при употреблении жирной пищи количество и видовое разнообразие иммунных клеток резко меняется, что и способствует развитию воспалений.
Ученые обнаружили, что "западная диета" изменила структуру белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга. В результате сформированные на их основе иммунные тельца стали более агрессивными. Более того, даже когда грызунам переставали давать жирную пищу, работа их иммунитета так и не восстановилась.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: