Самую глубоководную находку времен войны обнаружили у берегов Филиппин

Фото: facebook.com/rvpetrel

Американский военный корабль, затонувший в октябре 1944 года в заливе Лейте у берегов Филиппин, обнаружили на глубине 6 220 метров, сообщает Le Figaro.

Обломок эскадренного миноносца USS Johnston (DD-557) нашли при помощи дистанционно управляемой подлодки. Находка стала самой глубоководной со времен Второй мировой войны.

В заливе Лейте прошло одно из самых масштабных морских сражений в Тихом океане. Из 327 членов экипажа USS Johnston выжили только 141.

Всего в сражении с японской стороны участвовало 40 тысяч человек, с американской – 140 тысяч.

Ранее на дне Чудского озера нашли фундамент церкви времен Ледового побоища. Объект располагается в 1,5 километра от берега озера на глубине порядка одного метра.