Кабаева успешно защитила диссертацию

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Алина Кабаева защитила диссертацию в СПбГУФК им. Лесгафта в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости. Она станет кандидатом педагогических наук.

После отправки документов в Москву, Кабаева получит ученую степень. Тема ее работы – "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике". По словам спортсменки, защита далась ей нелегко.

Кабаева рассмотрела методику оценки мотивации детей дошкольного возраста. Во время защиты известная гимнастка рассказывала о проведенных исследованиях и личном спортивном опыте.

Кабаева – чемпионка Олимпиады-2004 в художественной гимнастике, девятикратная чемпионка мира. Завершив карьеру, с 2007 по 2014 годы она была депутатом Госдумы двух созывов. Затем Кабаева возглавила совет директоров холдинга "Национальная Медиа Группа".

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