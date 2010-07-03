В столице создали первое в России "искусственное сердце" для детей

Первый в России насос крови с возможностью имплантации детям разработали в технополисе "Москва". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент экономической политики и развития Москвы.
"Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва", Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ), разработал первый в России имплантируемый насос крови "Спутник-Д" для детей. Уменьшенная модель аппарата вспомогательного кровообращения АВК-Н "Спутник", который с 2012 года успешно применяется в России для лечения сердечной недостаточности, даст возможность имплантировать его даже самым маленьким пациентам", – сообщил департамент.
Отмечается, что использование новой разработки в педиатрической кардиохирургии позволит повысить шансы на жизнь для детей с острой сердечной недостаточностью. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов добавил, что такие результаты достигаются в том числе благодаря поддержке московского правительства.
В технополисе работает около 20 компаний, которые заняты научными исследованиями и производством в сфере медицинской техники и биофармацевтики. Миниатюризация системы кровообращения позволяет снизить инвазивность процедуры имплантации и расширит возможности ее применения для пациентов с меньшими габаритами тела. Сейчас цикл разработки имплантируемого аппарата завершен. Система проходит регистрацию медицинского изделия.
В феврале сообщалось, что шесть высокотехнологичных компаний стали резидентами особой экономической зоны технополис "Москва". Соглашения были подписаны на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
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