В столице создали первое в России "искусственное сердце" для детей

Первый в России насос крови с возможностью имплантации детям разработали в технополисе "Москва". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент экономической политики и развития Москвы.

"Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва", Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ), разработал первый в России имплантируемый насос крови "Спутник-Д" для детей. Уменьшенная модель аппарата вспомогательного кровообращения АВК-Н "Спутник", который с 2012 года успешно применяется в России для лечения сердечной недостаточности, даст возможность имплантировать его даже самым маленьким пациентам", – сообщил департамент.

Отмечается, что использование новой разработки в педиатрической кардиохирургии позволит повысить шансы на жизнь для детей с острой сердечной недостаточностью. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов добавил, что такие результаты достигаются в том числе благодаря поддержке московского правительства.

В технополисе работает около 20 компаний, которые заняты научными исследованиями и производством в сфере медицинской техники и биофармацевтики. Миниатюризация системы кровообращения позволяет снизить инвазивность процедуры имплантации и расширит возможности ее применения для пациентов с меньшими габаритами тела. Сейчас цикл разработки имплантируемого аппарата завершен. Система проходит регистрацию медицинского изделия.

В феврале сообщалось, что шесть высокотехнологичных компаний стали резидентами особой экономической зоны технополис "Москва". Соглашения были подписаны на Российском инвестиционном форуме в Сочи.